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الجزائر تسحق جيبوتي 8-0 في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
حقق المنتخب الجزائري فوزًا كاسحًا على ضيفه جيبوتي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأحرز المهاجم الجزائري إسلام سليماني أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق (5، و25 من ضربة جزاء، و46، و53)، بينما تكفل بتسجيل الرباعية الأخرى كل من زملائه، رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح، ورياض محرز، ورامز زروقي (26 و40 من ضربة جزاء، 67، و68) على الترتيب.

وحصد منتخب الجزائر نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف أمام منتخب بوركينا فاسو الذي تغلب بدوره على مضيفه النيجري بهدفين نظيفين.


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