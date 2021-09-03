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عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
لا يزال موقف النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مُعلق داخل النادي ولم يتم حسم موقفه.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن اقتراب اللاعب من التوقيع مع نادي الزمالك بالموسم الجديد، حال فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن اللاعب لا يزال على قوة النادي ولم يتم حسم موقفه، وأنباء مفاوضاته مع الزمالك غير صحيحة.

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي، موقف اللاعب سواء باقناعة بالتجديد وخروجه على سبيل الإعارة أو فسخ عقده بالتراضي الفترة المقبلة.

ويرغب المارد الأحمر في حسم موقف اللاعب بشكل سريع، خاصةً بعد التوقيع بصورة رسمية مع بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني، وعدم وجود مكان لقيده بالموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

ميكسونى الزمالك الاهلي أجايي

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