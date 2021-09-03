الجولة الرابعة.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد حامل لقب الليجا لمواجهة أتليتك بلباو ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي أتليتكو مدريد ضد أتليتك بلباو بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الليجا مساء يوم 19-9.





و تبث مواجهة أتليتكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.



