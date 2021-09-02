"وول ستريت" تواصل الارتفاع وتحقيق الأرقام القياسية بالختام





سجل المؤشران S&P500 وناسداك مستويات مرتفعة قياسية، إذ أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الخميس 2 سبتمبر على صعود، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ساعد أسهم شركات الطاقة على استعادة القوة الدافعة، إلى جانب أحدث بيانات الوظائف التي طمأنت المستثمرين حيال المراكز الحالية.





فقد ارتفع قطاع الطاقة، معوضا معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع.





وكان أداء اليوم مدعوما بقفزة في أسعار الخام الأمريكي 2% بفعل انخفاض حاد في المخزونات الأميركية ونزول الدولار.





وانخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا، إذ شهدت بعض أكبر الشركات في هذا القطاع توقفا في مسيرة صعودها في الآونة الأخيرة.





وأغلق S&P500 مرتفعا 12.92 نقطة بما يعادل 0.29% إلى 4537.01 نقطة، وصعد داو جونز الصناعي 129.38 نقطة أو 0.37% إلى 35441.91 نقطة.





وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 21.15 نقطة أو 0.14% إلى 15330.53 نقطة.