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وداعا "زيكا".. معلومات لا تفوتك عن الراحل ماهر سليم

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:41 م
ماهر سليم
ماهر سليم
تصدر الفنان الراحل ماهر سليم اليوم الخميس، عقب تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة بحضور أفراد عائلته، وعدد من زملائه.

ماهر سليم

ونعى نجوم الفن وعلى رأسهم النجم محمد صبحي الراحل ماهر سليم الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع مرض "لوكيميا الدم"، على حسابه الرسمي عبر فيس بوك.

رحيل ماهر سليم

ورحل ماهر سليم عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر 2021، ليودع نجوم الفن أحد أحد فرسان مسرح الدولة المخلصين فنيًا وإداريًا.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن الراحل ماهر سليم في السطور التالية:

التحق الراحل ماهر سليم بمعهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وحصل على البكالوريوس، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية فى الإخراج.

دراسة ماهر سليم

سافر ماهر سليم إلى فرنسا بعد تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية، بعدما حصل على منحة بفرقة لوسيرنير في ١٩٨٢، ومنحة بأكاديمية الدراما بروما قسم الإخراج عام ١٩٩٢.

مناصب شغلها ماهر سليم

تولى ماهر سليم  عدة مناصب إدارية داخل وزارة الثقافة منها منصب نائب مدير  فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٠، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٢، ورئيس البيت الفنى للمسرح عام ٢٠١٣.

العمل الإداري في حياة ماهر سليم

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم  منصب مستشار لرئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام ٢٠١٤، كما كان مديرا للمهرجان القومى للمسرح عام ٢٠١٣، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

أعمال أخرجها ماهر سليم

أخرج ماهر سليم العديد من الأعمال المسرحية مثل "زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80، العسل عسل والبصل بصل"، وغيرها.

أعملا ماهر سليم السينمائية

قدم ماهر سليم العديد من الأعمال السينمائية التى تعتبر علامات فى تاريخ السينما منها مع المخرج العالمى يوسف شاهين وهى "اليوم السادس، المهاجر، المصير"، إضافة إلى أفلام "خيانة مشروعة، الفاجومى، حظر تجول، وكانت آخر أعماله  فيلم "وقفة رجالة".

ماهر سليم وكبار النجوم

شارك ماهر سليم العديد من نجوم الفن المصري والعربي مثل محمد صبحي وعادل إمام والنجم صلاح السعدني، ويحيى الفخراني، إلى جانب بعض الأعمال التي أخرجها الراحل "رحمي".

ماهر سليم وشخصية "زيكا"

اشتهر الراحل ماهر سليم بـ"زيكا" تلك الشخصية التي أزهلت الكثيرين وظلت عشرات السنين في مقدمة الشخصيات المحببة للأطفال، والتي قدمت في مسلسل بوجي وطمطم، الذي قام ببطولته الراحل يونس شلبي.

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