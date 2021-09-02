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بهاء الدين: الرقابة على "حياة كريمة" واجب حكومي (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد المفكر زياد بهاء الدين، على ضرورة مراقبة مشروع حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الرقابة على القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى واجب على الحكومة.

وأضاف "بهاء الدين" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن مشروع حياة كريمة شديد الطموح والتفرع، وطريقة الإدارة تختلف.

وأشار إلى أن برنامج حياة كريمة يختلف عن المشروعات القومية الكبرى المنفذة على مدار السنوات الماضية، موضحًا ما قد يحدث من تجاوزات للقطاع الخاص يكون نتاج غياب قوانين وضوابط ونُظم حاكمة.

وتابع المفكر زياد بهاء الدين أن القطاع الخاص في أي دولة في العالم إذا ترك له المساحة دون رقابة أو ثواب وعقاب يحدث له حالة من الانفلات.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة بهاء الدين الرقابة

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