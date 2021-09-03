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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 3-9-2021

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
في ضوء نشر بوابة الفجر كل ما يهم المواطن ننشر فى ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة والبنوك ، وهناك بحث دائم عن سعر الدولار في شركات الصرافة مما تتميز به الشركات بسعر أعلى من البنوك فى حالة البيع -الشراء من العملاء- وسعر دولار أدني في حالة الشراء -البيع للعملاء- ونستعرض السعر فيما يلي، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة اليوم الجمعة 15.73 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع، مع وجود فروق قرش أو قرشين بين شركة صرافة وأخري، مع وجود استقرار في السعر بالقطاع المصرفي مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك.
 

ما هو سعر الدولار اليوم في مصر؟

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

كم يبلغ سعر الدولار في بالبنوك الخاصة :

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.


أسباب استقرار سعر الدولار في مصر ؟

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توقعات مؤسسة "فيتش سولوشنز" باستمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير, متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيها على المدى القصير خلال 2021. 

جاء ذلك فى الأنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات اليوم حول توقعات "فيتش سولوشنز", الصادرة في أغسطس الجاري, حول أداء الجنيه المصري; تحت عنوان توقعات فيتش باستقرار قيمة الجنيه المصري في 2021". وأشادت" فيتش" بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية, والحفاظ على استقرار سعر الصرف; بما يعكس فعالية التدخلات الاستباقية للبنك.  

وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية, بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو 2020. كما توقعت فيتش أن يسهم كل من: تحويلات العاملين بالخارج, والانتعاش التدريجي في السياحة, وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري; حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي كورونا في 2020/2021.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" في أغسطس الجارى،  حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح  أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أن وكالة "فيتش" أشادت فى تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

وأضاف الجوهرى أن الوكالة أشارت إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام ؛ في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأشارت وكالة "فيتش" فى تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

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