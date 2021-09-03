Advertisements

أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (40%) تقريبًا.
أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الجمعة درجة الحرارة اليوم الجمعة درجات الحرارة الآن درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الان الارصاد اليوم الجمعة الارصاد اليوم الارصاد الان

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

شبورة ورياح.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس السبت

رياح على القاهرة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

تعرف على تفاصيل طقس الإثنين ودرجات الحرارة

حار رطب.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

تعرف على حالة طقس غدا الخميس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

01:06 ص

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements