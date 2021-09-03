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الأرصاد تنشر تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (40%) تقريبًا.

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