الأرصاد تنشر تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (40%) تقريبًا.

