رسميًا.. بيانيتش ينتقل لبيشتكاش التركي





أعلن نادي بيشتكاش التركي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدولي البوسني ميراليمن بيانيتش قادمًا من برشلونة.





وسيرتبط بيانيتش مع بيشتكاش بعقد يمتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعدما خرج اللاعب البوسني من حسابات رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وسيحصل برشلونة على مبلغ ٢.٧٥ مليون يورو مقابل إعارة بيانيتش للنادي التركي، فيما سيتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا بنفس القيمة التي يحصل عليها النادي الكتالوني.





وكان بيانيتش قد تلقى عدة عروض للرحيل عن برشلونة بعد خروجه من حسابات رونالد كومان أبرزها ناديه السابق يوفنتوس لكنه استقر به المطاف في بيشتكاش.