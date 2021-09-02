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تعرف على مزايا أمازون مصر Amazon Egypt والوظائف المطلوبة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:55 م
أمازون مصر Amazon Egypt
أمازون مصر Amazon Egypt
شهد يوم الأربعاء الماضي حثاً كبيراً في عالم التسوق عبر المواقع الإلكترونية في مصر بعد تحول شركة سوق دوت كوم إلى أمازون مصر Amazon Egypt.

أمازون مصر Amazon Egypt

وحول سوق دوت كوم مصر إلى أمازون مصر Amazon Egypt بعدما تم استحواذ شركة أمازون على السوق الإلكتروني منذ 2017  وبعد 4 سنوات كاملة من عملية الاستحواذ.

مزايا أمازون مصر Amazon Egypt

وأكدت أمازون في بيانها اعتزامها عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg أمازون مصر Amazon Egypt  وتقديم تجرية تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

أمازون مصر Amazon Egypt وبيانات الدخول

وأشارت الشركة في بيانها أنه يمكن من خلال أمازون مصر Amazon Egypt تمتع العملاء بإمكانية استخدام نفس بيانات الدخول المستخدمة في سوق دوت كوم.

قوائم رغبات في أمازون مصر Amazon Egypt

ولفتت "أمازون" أن أمازون مصر Amazon Egypt سيحتوي على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء.

التسوق التوصيل عبر أمازون مصر Amazon Egypt

ويتيح أمازون مصر Amazon Egypt للعملاء الحاليين والجدد التسوق واستلام طلباتهم داخل مصر، من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار "مصر" من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

أمازون مصر Amazon Egypt وخدمة التوصيل المجاني

وأضافت الشركة خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها على 350 جنيها، عبر أمازون مصر Amazon Egypt مع توفر خياري التوصيل الفوري في نفس اليوم والتوصيل في اليوم التالي في بعض المدن المحددة داخل مصر.

وظائف أمازون مصر Amazon Egypt

وأعلنت شركة أمازون عن احتياجها لشغل 85 وظيفة شاغرة بعد فتح أمازون مصر Amazon Egypt لفرعها الجاري افتتاحها بعد تغيير العلامة التجارية لسوق دوت كوم التي استحوذت عليها منذ عدة سنوات.
وظائف شلغرة في أمازون مصر Amazon Egypt

أمازون مصر Amazon Egypt وخدماتها

وتتضمن وظائف أمازون مصر Amazon Egypt  المطلوبة متخصصين في المبيعات ومهندسين في "السوفت وير"، وكذلك مشرفين ومديري حسابات، مشيرةً إلى أن فتح باب التقديم للوظائف المذكورة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون متاح للجميع التقديم، وتتوزع الوظائف بين محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

الكلمات المفتاحية

أمازون مصر Amazon Egypt Amazon Egypt

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