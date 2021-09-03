مايا مرسي: "إنشاء وحدة مجمعة لحماية النساء من العنف انتصار كبير"

كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، قائلة: "هذا القرار انتصار كبير للمرأة التي تتعرض لحالة عنف أو اغتصاب أو تحرش".





وقالت "مرسي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس إن هذا القرار يوفر على المرأة انتقالها من مكان إلى آخر للإبلاغ عن حالة العنف التي تتعرض له.





وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن وجود مكان مجمع للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة تيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا هو أمر مهم.



