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أول تعليق من منقذ قريته في البحيرة: "لما شوفت الحريق اتشاهدت"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف رمضان السنباطي، أحد المواطنين من محافظة البحيرة، تفاصيل واقعة إنقاذ قريته من حريق مؤكد عن طريق سيارة بنزين مشتعلة.

وقال "السنباطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أول ما شوفت السيارة توكلت على الله واتشهدت، وأنا معايا 3 أولاد".

وأضاف: "مكنتش خايف، لأنه مش هنشوف إلا اللي ربنا هيصبني به، وأنا مش بعرف أسوق، ولكن بتساهيل من ربنا اتحركت العربية ومشيت من عند الله".

وتابع: "لم يحدث أي إصابات، وكنت ناوي أنزل بها في الترعة، ولكن شوفت قوات الحماية المدنية، وكان هدفي الأساسي إنقاذ الناس".

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بوابة الفجر الفجر البحيرة إنقاذ قرية بالبحيرة

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