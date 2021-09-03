أول تعليق من منقذ قريته في البحيرة: "لما شوفت الحريق اتشاهدت"

كشف رمضان السنباطي، أحد المواطنين من محافظة البحيرة، تفاصيل واقعة إنقاذ قريته من حريق مؤكد عن طريق سيارة بنزين مشتعلة.





وقال "السنباطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "أول ما شوفت السيارة توكلت على الله واتشهدت، وأنا معايا 3 أولاد".





وأضاف: "مكنتش خايف، لأنه مش هنشوف إلا اللي ربنا هيصبني به، وأنا مش بعرف أسوق، ولكن بتساهيل من ربنا اتحركت العربية ومشيت من عند الله".



