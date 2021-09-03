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مستشار الرئيس للصحة: نتوقع انحسار فيروس كورونا في هذا الموعد (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر دخلت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بعد زيادة أعداد الإصابات اليومية للفيروس خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن يبدأ انحسار هذا الفيروس مع نهاية 2021 ولكنه لن يختفي تمامًا.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" "مصر مرت بثلاث موجات سابقة، والمرض لم يختفي والفيروس موجود".

وتابع "بدأنا في الموجة الرابعة بالفعل، ولن نمر من هذه الموجة إلا بعد ثبات أعداد الإصابات لأيام، وهذا وباء عالمي ومنتشر في جميع أنحاء العالم".

واستطرد "التحورات شيء طبيعي للفيروس ويحدث مع جميع الفيروسات بما فيها فيروس الأنفلونزا الموسمية، ووصلنا حتى الآن إلى 100 متحور".

واستكمل حديثه "هذه التحورات تنعكس على سرعة انتشار الفيروس ومدى مقاومته للعلاجات المختلفة، ونحن نتابع هذه التحورات وتأثيرها على الأدوية واللقاحات".

وأردف "تحورات الفيروس قد يضعفه وقد لا تكون شديدة قبل أن يتحول إلى فيروس تنفسي سائد يتم التعامل معه مثل فيروس الأنفلونزا الموسمي".


وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن مصر في تعاملها مع فيروس كورونا أحسن من بلاد كثيرة حول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40% من سكان مصر مع نهاية العام الحالي.

وتابع أن الدولة بدأت في تطعيم موظفي الدولة والعاملين في الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس والطلبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضح أنه حتى الآن تم تطعيم 8 ملايين مصريًا ولم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة أو خطيرة، مناشدًا المواطنين بالإقبال على التسجيل لتلقي اللقاحات والتعامل بحكمة والتوازن ما بين الإغلاق والانفتاح للحفاظ على الحركة الاقتصادية والسياحية مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

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