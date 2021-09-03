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حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

صرح النجم حازم سمير، أنه يعاني في الفترة الأخيرة من مشاكل بالجهاز الهضمي ، التي دفعته لعمل ريجيم قاسي ، للتغلب على زيادة الوزن ، حيث لاحظ أن جسمه في ازدياد مستمر ، وبناءًا عليه قرر المتابعة مع الطبيب المعالج لإنقاص وزنه والحصول على الأدويه والعقاقير المناسبه والتي تساعد على  التغذية العلاجية . 


وقال سمير ، مع الإعلامي أحمد صلاح عبر برنامجه "8 الصبح"  المذاع على شاشة "دي إم سي" ، صباح اليوم الخميس، أنه ندمان على عمل فني له، إذ أنه لم يكن مقتنع بالدور ولم يعجبه العمل بأكمله، متابعًا: "حاسس أني أضحك عليا في العمل ده وندمان عليه".


واستكمل حديثه عن موضوع الحسد واضراره على الإنسان ، قائلًا: "أخر مرة كنت محسود أمبارح والحسد جه في أبني.. المرة الوحيدة اللي نزلت صورة ليا وبنتي على السوشيال ميديا بنتي تعبت وفضلت تعبانة أسبوع"، منوهًا إلى أنه أصبح لا يفضل مشاركة حياته الشخصية على السوشيال ميديا.

وأوضح أن وصول أبن الممثل أو الطبيب لنفس تخصص والدة ليس شرط ولكن يكون عن طريق الصدفة البسيطة، كما أنه ليس قاعدة، مشددًا على أنه لا يريد أن يعمل أولاده في المجال الفن، إذ أنه تعرض للكثير من الصدمات والتي تؤثر على النفس، كما أنه لا يفضل أن يمروا أولاده بنفس ما مر به.

وكشف الفنان حازم سمير، عن بداياته مع مشواره الفني، مؤكدًا أن دراسته كان في السياحة والفنادق، مشددة على أن بداية مشواره الفني بدأ بعد الانتهاء من فترة الجامعة، إذ أنه كان ضمن فريق المسرح بالجامعة، كما أنه حتى 2 كلية لم يكن يتخيل للحظة واحدة أنها سيستمر في مجال الفن، منوهة على أنه كان يعيش حياة الطالب الجامعي ويذاكر ويفكر في دراسته الأكاديمية ومجال التخصص.

وأشار إلى أنه دخل مجال الفن بالصدفة خلال فترة دراسته بالجامعة، منوهًا إلى أن مساعد المخرج لفريق الجامعة كانت صديقه له، متابعًا: "وأنا في تانية كلية قالت لي مساعدة مخرج فريق المسرح أنه يوجد دور في المسرحية ومش لاقين حد يقوم بالدور دا.. وراحت طلبت مني قراءته".
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور
حازم سمير يستعرض مشاكله الفنية مع أحمد صلاح .. فيديو وصور

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