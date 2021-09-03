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بفستان أبيض.. صبا مبارك تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت النجمة صبا مبارك، متابعيها صورة جديدة لها، على هامش مشاركتها فى مهرجان فينيسيا السينمائى بإيطاليا.

وظهرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو قصير تظهر فيه بفستان قصير باللون الأبيض، على أحد الشواطئ الإيطالية.


وعلقت صبا مبارك قائلة " في البندقية مدينة الحب و الـ network فيها خابط ، صرت منزلة الصور ٣ مرات ، شكرا".


يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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