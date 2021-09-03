شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة ابنتيها وحسام حبيب









تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة «شيرين عبد الوهاب» مع ابنتيها وزوجها حسام حبيب من حفلها المقام حاليا بالسعودية.





وافتتحت شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.





وتوافد الجمهور إلى حفل شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.



يذكر أن شيرين تستعد للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر.



كما إنها شاركت مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.