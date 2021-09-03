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الجمهور يتفاعل مع حنان مطاوع بعد مشاركتها معجبيها أحدث صورها

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة، لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت حنان مطاوع ببنطال باللون الأسود وارتدت بلوزة باللون الأبيض، ولم تتكلف في وضع المكياج، وحازت صورها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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