بعد واقعة الغربية.. تعرف على عقوبة خطف الأطفال في القانون

تصدرت واقعة خطف زياد البحيري والمعروف بـ "طفل الغربية" مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحرير الطفل والقبض على الجناة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود للعثور عليه.





وفيما يلي ترصد " الفجر " العقوبات المُقررة لخاطفي الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياتهم للخطر:

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.





- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.





- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين.





- إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر فقده عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا.





- إذا تسبب ذلك الجرح في موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.





- يُعاقب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة 200 جنيه كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ 7 سنوات وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.





- يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين كل من خطف طفل بالتحيل أو الإكراه.





- إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.





- أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.



