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بعد تصالحهما.. تامر أمين يكشف كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه الإعلامي تامر أمين، لومًا إلى نقابة المهن الموسيقية بسبب موقفهما تجاه الأزمة المثارة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، قائلا: "لما تكون فضيحة للفن المصري بهذا الشكل والناس تلاقي أن العقاب لا يوازي الجريمة اللي حصلت.. يبقا اللوم عليكم".

وقال "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، مخاطبًا الفنان هاني شاكر: "دي سابقة خطيرة.. وفضيحة كبيرة"، لافتًا إلى أنه لأول مرة تحدث مشادة على خشبة مسرح مصري ويتحول لمكان للردح والألفاظ النابية.

وأضاف: "إزاي تتحول خشبة المسرح لهذا الوضع"، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بمراجعة موقفها، وتعيد الأمور إلى نصابها، متابعا: "شاكوش والبحراوي لما لقوا قرار بالمنع على طول نسيوا الخلافات، وبقوا حبايب عشان السبوبة وقفت".

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر رضا البحراوي حسن شاكوش تامر أمين

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