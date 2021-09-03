بعد تصالحهما.. تامر أمين يكشف كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي (فيديو)

وجه الإعلامي تامر أمين، لومًا إلى نقابة المهن الموسيقية بسبب موقفهما تجاه الأزمة المثارة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، قائلا: "لما تكون فضيحة للفن المصري بهذا الشكل والناس تلاقي أن العقاب لا يوازي الجريمة اللي حصلت.. يبقا اللوم عليكم".





وقال "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، مخاطبًا الفنان هاني شاكر: "دي سابقة خطيرة.. وفضيحة كبيرة"، لافتًا إلى أنه لأول مرة تحدث مشادة على خشبة مسرح مصري ويتحول لمكان للردح والألفاظ النابية.



