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بعد عودة المخرج خالد يوسف بـ"أهلا بكم في باريس".. تعرف على أشهر أفلامه

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


بعد غياب ٣ سنوات، يعود المخرج خالد يوسف إلى السينما من جديد، لتقديم فيلم بعنوان "أهلا بكم في باريس"وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات سجينات في فرنسا، والحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

في هذا التقرير نرصد أبرز أفلام خالد يوسف السينمائية:


هي فوضى
تدور أحداث الفيلم حول قصة تدور بشكل أساسي حول شخصية واحدة،ويبرز الفساد المتجسد في القمع المباشر والرشوة والمحسوبية وتزوير الانتخابات والسيطرة الغاشمة، إخراج خالد يوسف، بطولة خالد صالح، منة شلبي، هالة صدقي، يوسف الشريف هالة فاخر.


كف القمر 
تدور أحداث الفيلم حول حياة سيدةٍ صعيدية لها خمسة أبناء، وهم بالنسبة لها ككف يدها فتريدهم دائما متشابكين بعد وفاة والدهم،إخراج خالد يوسف، بطوله خالد صالح، وفاء عامر، هيثم أحمد زكي، حسن الرادد.


العاصفة
تدور احداثه حول مُدرسة يختفى زوجها تاركا لها ولدين تتفانى في تربيتها ويصبح الأول مهندس وينضم للجيش العراقى ويسافر معه لغزو الكويت، اما الأخ الاصغر يلتحق بالقوات المصرية لتحرير الكويت، إخراج خالد يوسف، بطولة يسرا، هشام سليم، حنان ترك، هاني سلامة.

كلمني شكرا
تدور أحداثه حول رحلة أحلام مجهضة لنماذج من المهمشين وسط أمواج الفقر والتخلف، من خلال " توشكي"، الذي يعيش وهم النجومية ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، اخراج خالد يوسف، بطوله عمر عبدالجليل، غاده عبدالرازق، ماجد المصري، شويكار.


جواز بقرار جمهوري
تدور أحداثه حول شاب فقير يعمل بوزارة الخارجية ويرتبط بفتاة ويعلن زفافه منها ويقوم بإرسال دعوة زفاف لرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وبالمصادفة يقبل الرئيس الدعوة، إخراج خالد يوسف، بطولة الفنان هاني رمزي، حنان ترك، حسن حسني، سعاد نصر.

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