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الزمالك يشكر إنفانتينو

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
تتوجه اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص الشكر والتقدير للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إرساله لخطاب تهنئة للنادي بمناسبة حصوله على درع الدوري الممتاز.

وكان إنفانتينو قد قام بتهنئة الزمالك مؤكدًا أن اللقب هو نتيجة العمل الجاد والشغف والالتزام موجها التهنئة لجميع المعنيين، وطالبهم بمواصلة العمل بروح الفريق".

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وأنهى الفريق المسابقة برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

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