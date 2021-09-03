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ميلان يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف ميلان الإيطالي عن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:"أصيب الفرنسي أوليفييه جيرو البالغ من العمر 34 عاما بفيروس كورونا المستجد وحالته جيدة، لكنه في عزل صحي محلي".

واختتم ميلان بيانه قائلا :" لم يكن جيرو بطل كأس العالم 2018 على تواصل مع بقية أعضاء الفريق منذ آخر مباراة في الدوري".

وكان جيرو انضم إلى ميلان من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية وتمكن من تسجيل أول هدفين له مع ميلان في المباراة التي فاز فيهاعلى كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الماضي.

يذكر أن ميلان بقيادة ستيفانو بيولي بدأ الموسم الحالي في تحقيق فوزين، يحتل بهما المركز الرابع في جدول الكالتشيو.

ومن المقرر أن يواجه ميلان نظيره لاتسيو يوم 12 سبتمبر الحالي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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