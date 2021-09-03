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عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أنهى مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم لضم ثنائي وادي دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم فرق الشباب بالنادي مواليد 2003.

ومن المقرر أن يتم قيد شريف والدبيس في فريق الشباب تحت 18 سنة، بعد إنهاء التعاقد معهما قادمين من وادي دجلة، حيث يلعب شريف في مركز المهاجم الصريح ويلعب الدبيس في مركز الظهير الأيسر.

وكانت المفاوضات بين الأهلي ووادي دجلة دائرة خلال اليومين الماضيين من أجل حسم التعاقد مع شريف والدبيس قبل أن تكلل بالنجاح وتنجح الإدارة الحمراء في حسم الصفقة.

ووضع فريق وادي دجلة شرطا لانتقال ثنائي الفريق الصاعدان، أحمد شريف وكريم الدبيس للنادي الأهلي،
واشترط وضع بند يتيح للفريق الحصول على 15% من عائد بيع اللاعبان فيما بعد، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي.

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