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ماذا قالت سمية الخشاب في أحدث ظهور لها؟

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها صورًا جديداً لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت الخشاب في الصور وهي امام بيانو، مرتدية فستان من اللون البمبي، وعلقت قائلة: "هناك مكانان يمكنني الاسترخاء فيهما تمامًا: في الطبيعة وبجوار البيانو.".


كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية

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