تعرف على تفاصيل شخصية سميحة أيوب في فيلم "ليلة العيد"

تشارك الفنانة سميحة أيوب في فيلم "ليلة العيد" وتجسد خلال أحداثه، إمرأة تعاني من قهر أخواتها لها وحرمانها من الميراث، وهو الأمر الذي يجعلها تهرب من الصعيد إلى القاهرة.



كما تظهر سميحة أيوب أيضاً بدور الراوي للأحداث بصوتها، من البداية للنهاية.



يذكر أن فيلم ليلة العيد، يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وهم يسرا، غادة عادل، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.