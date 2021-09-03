Advertisements

تعرف على تفاصيل شخصية سميحة أيوب في فيلم "ليلة العيد"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تشارك الفنانة سميحة أيوب في فيلم "ليلة العيد" وتجسد خلال أحداثه، إمرأة تعاني من قهر أخواتها لها وحرمانها من الميراث، وهو الأمر الذي يجعلها تهرب من الصعيد إلى القاهرة.

كما تظهر سميحة أيوب أيضاً بدور الراوي للأحداث بصوتها، من البداية للنهاية.

يذكر أن فيلم ليلة العيد، يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وهم يسرا، غادة عادل، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة حول مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جريزمان على رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements