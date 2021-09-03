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حصلت على حضانة طفليها ففقدت حياتها بأربعة طعنات بيد طليقها
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:53 ص
محمد كشك
فقدت سيدة حياتها على يد طليقها، الذي طعنها 4 طعنات نافذة، ما أسفر عن مقتلها في الحال، بعد حصولها على حضانة طفليها، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "سماح ع. ا"، مقيمة بمدينة المنزلة، جثة هامدة وبها آثار طعنات.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المجني عليها حصلت على حكم قضائي بحضانة طفليها «11 سنة، و8 سنوات»، والتمكين من شقة الزوجية، وأثناء توجهها لتنفيذ قرار المحكمة، سدد لها طليقها 4 طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم، وتحويل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.