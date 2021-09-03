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حصلت على حضانة طفليها ففقدت حياتها بأربعة طعنات بيد طليقها

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
فقدت سيدة حياتها على يد طليقها، الذي طعنها 4 طعنات نافذة، ما أسفر عن مقتلها في الحال، بعد حصولها على حضانة طفليها، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "سماح ع. ا"، مقيمة بمدينة المنزلة، جثة هامدة وبها آثار طعنات.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المجني عليها حصلت على حكم قضائي بحضانة طفليها «11 سنة، و8 سنوات»، والتمكين من شقة الزوجية، وأثناء توجهها لتنفيذ قرار المحكمة، سدد لها طليقها 4 طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم، وتحويل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية حوادث بوابة الفجر الفجر

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