مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن وصول الدولي الفرنسي كيليان مبابي المحتمل لـ ريال مدريد، يهدد استمرار الدولي البلجيكي إيدين هازارد، الذي لم يثبت نفسه خلال الموسمين الماضيين.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن وصول كيليان مبابي المحتمل في يناير أو يونيو من العام المقبل، سيكون ضحيته إيدين هازارد، الذي سيشغل مركزه المهاجم الفرنسي، ليس فقط بشأن مركزه في الملعب، بينما أيضًا في التسلسل الهرمي لغرفة ملابس ريال مدريد.





هازارد انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي، وحتى الآن لم يثبت نفسه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها وعطلت مسيرته كثيرًا في النادي الملكي.





ويتبقى لهازارد 3 مواسم في عقده مع ريال مدريد، ولكن مشاكله لا تقتصر فقط على احتمالية وصول مبابي، بل في ظل تألق فينيسيوس جونيور وتفاهمه مع زملائه بشكل أسرع من هازارد، وثقة أنشيلوتي في البرازيلي خلال المباريات الماضية، مما يجعله يحصل على مكانه أعلى من إيدين.



