Advertisements

مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن وصول الدولي الفرنسي كيليان مبابي المحتمل لـ ريال مدريد، يهدد استمرار الدولي البلجيكي إيدين هازارد، الذي لم يثبت نفسه خلال الموسمين الماضيين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن وصول كيليان مبابي المحتمل في يناير أو يونيو من العام المقبل، سيكون ضحيته إيدين هازارد، الذي سيشغل مركزه المهاجم الفرنسي، ليس فقط بشأن مركزه في الملعب، بينما أيضًا في التسلسل الهرمي لغرفة ملابس ريال مدريد.

هازارد انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي، وحتى الآن لم يثبت نفسه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها وعطلت مسيرته كثيرًا في النادي الملكي.

ويتبقى لهازارد 3 مواسم في عقده مع ريال مدريد، ولكن مشاكله لا تقتصر فقط على احتمالية وصول مبابي، بل في ظل تألق فينيسيوس جونيور وتفاهمه مع زملائه بشكل أسرع من هازارد، وثقة أنشيلوتي في البرازيلي خلال المباريات الماضية، مما يجعله يحصل على مكانه أعلى من إيدين.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

01:06 ص

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements