عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك إدارة النادي بقائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق بعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي توج الأبيض بلقبها.





وضمت القائمة كل من :" محمود جنش ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، وعدد من اللاعبين الناشئين ستتم إعارتهم في الموسم المقبل".





وكان الفرنسي قد طلب من قبل رحيل كل من المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق قبل أن يتم بيعه للرجاء المغربي، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق قبل أن تتم إعارته للاتحاد السكندري.





في سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أسوان موافقته بشكل رسمي على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تقدم النادي الأبيض بعرض رسمي لضم المدافع.





وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات جادة بين الناديين بشأن اللاعب على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات المقبلة.





وأكد مسؤولو أسوان أن اللاعب رحب بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، مما دفع الإدارة للموافقة على عرض الزمالك.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب ضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق.



