Advertisements

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك إدارة النادي بقائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق بعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي توج الأبيض بلقبها.

وضمت القائمة كل من :" محمود جنش ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، وعدد من اللاعبين الناشئين ستتم إعارتهم في الموسم المقبل".

وكان الفرنسي قد طلب من قبل رحيل كل من المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق قبل أن يتم بيعه للرجاء المغربي، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق قبل أن تتم إعارته للاتحاد السكندري.

في سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أسوان موافقته بشكل رسمي على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تقدم النادي الأبيض بعرض رسمي لضم المدافع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات جادة بين الناديين بشأن اللاعب على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسؤولو أسوان أن اللاعب رحب بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء، مما دفع الإدارة للموافقة على عرض الزمالك.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب ضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

أخبار تهمك

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

01:06 ص

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements