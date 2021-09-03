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برلماني: إنهاء الاحتلال هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينة التى عقدت بقصر الاتحادية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى حل جذري في القضية الفلسطنية، ولحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدًا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية خاصة في محافظة القدس والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الإحتلال.

وأكد "أبوالوفا" فى بيان، أن هذه القمة تهدف لبناء قرار عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام، كما تتضمن أولوية تنسيق المواقف قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية التي ستبدأ الشهر الحالي.

وأشار إلى أن النسيج المصري الفلسطيني يمثل شريان العرب، ويؤكد عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي، إيمانا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وجود الأردن الشقيق يدل على صلب وقوة العلاقة بين الاشقاء، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تعتبر أزمة كل العرب واستمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين ومصر يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية

مصر قمة مصرية اردنية القضية الفلسطينية

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