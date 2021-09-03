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فشخرة كدابة.. هكذا انتقدت شيرين رضا سلوكيات المجتمع في الزواج

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشفت الفنانة شيرين رضا أن مهر زواجها كان 25 قرشا فقط، وأن الزواج قائم على الود والمحبة، وليس الماديات.

وانتقدت بعض سلوكيات الأسر فى تجهيز مستلزمات زواج بناتهن بأشياء مبالغ فيها تصل لمبالغ طائلة بدون داع.


وعلقت شيرين على إحدى البوستات التى تظهر المبالغ الطائلة فى قائمة العروس، قائلة: "إيه الهبل ده، تبذير بدون أى معنى غير الفشخرة الكدابة".


وتابعت شيرين: "على فكرة أنا مهرى كان 25 قرش، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صينى وكام فوطة وكام حلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجنى بدون مهر، كفاية حرام".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا

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