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حقيقة رحيل ثنائي الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، ما تردد بشأن إعارة طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق لأي نادٍ آخر، وأضاف أن هذا الكلام كاذب ولا وجود له من الصحة.

وأكد أمير توفيق أن اللاعب من العناصر المتميزة في الفريق، ويعتمد عليه الجهاز الفنى مع زملائه الكثير فى المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشائعات التى تتردد خروج طاهر على سبيل الإعارة هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التى ترددت من قبل عن وجود نية لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وخال تمامًا من الصحة.

وأوضح أمير توفيق أن الثنائى طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية فى الفريق الأول لكرة القدم، ولم يتردد لا من قريب ولا من بعيد أى حديث عن إمكانية رحيلهما.

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