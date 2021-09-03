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فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أجرى بعض الاتصالات مع نجمي الفريق الإسبانيين أنسو فاتي وبيدري جونزاليس من أجل إعلامهما بالرغبة في تجديد عقودهما.

ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بيدري يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لموسمين آخرين لكن النادي الكتالوني يرغب في رفع راتبه لأنه أصبح لاعبًا أساسيًا سواء في الفريق أو المنتخب الإسباني الأول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاتي يمتلك عقد مع برشلونة حتى 2022 مع موسمين إضافيين لكن هناك خلاف مع خورخي مينديز وكيل أعماله الذي يرى أن فاتي جدد عقده وهو قاصر لذلك بند الموسمين الإضافيين غير صالح.

وأفادت الصحيفة الإسبانية يأن برشلونة سيسرع من إنجازه هذه الملفات كما تخطط إدارة البلوجرانا من أجل عقد اجتماعات نصف شهرية مع المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان من أجل تحليل وضع الفريق بالتفصيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيدري وفاتي يمثلان مستقبل برشلونة في السنوات المقبلة، حيث منح البرسا فاتي القميص رقم 10 ليكون خليفة قائد الفريق السابق ليونيل ميسي كما تعتبر جماهير البلوجرانا بيدري خليفة إنييستا في خط الوسط.

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