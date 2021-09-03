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فرحتونا.. مدحت صالح يوجه رسالة إلى نادي الزمالك وجمهوره

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قال الفنان مدحت صالح، إن نادي الزمالك أدي عمستوى رائع خلال بطولة الدورى المصرى، ويستحق الحصول عليه بجدارة.


وتابع خلال مكالمة هاتفية له في "مايحدث في مصر" : "مبروك فرحتونا أنسوا كل التعب والمشاكل.. الجيل ده رجاله ورفعوا راسنا وهم في منتهى الجمال والرجولة.. أنا زملكاوى عتيد وعايش مع الفريق على طول".


كما أشار إلى إنه يتمنى أن يقلل نادى الزمالك فارق البطولات بينه وبين النادى الأهلى، معبراً عن ذلك قائلاً: "الفرق جامد وبايخ".


واختتم: "نفسى الجمهور يتعلم الهدف من الرياضة واللى هو حسن الأخلاق.. وأرفض أن يوجه الجمهور أي إهانات لأحد".

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