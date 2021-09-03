ضربة جديدة لمنتخب مصر قبل مواجهة الجابون

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم غياب محمد النني، لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، عن مواجهة منتخب "الفراعنة" ضد مضيفه منتخب الغابون.





ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه المنتخب الغابوني يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة بقطر العام المقبل.





وقال طبيب منتخب مصر، محمد أبوالعلا، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيس بوك اليوم إنه تلقي تقريرا طبيا من الجهاز الطبي لنادي آرسنال يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب المصري في الغابون لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات الفريق اللندني.





يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 1-0 على ضيفه منتخب أنجولا في بداية مشواره بالمجموعة الأربعاء، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2-1 على ضيفه منتخب الغابون بنفس الجولة.



