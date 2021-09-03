Advertisements

ضربة جديدة لمنتخب مصر قبل مواجهة الجابون

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم غياب محمد النني، لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، عن مواجهة منتخب "الفراعنة" ضد مضيفه منتخب الغابون.

ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه المنتخب الغابوني يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة بقطر العام المقبل.

وقال طبيب منتخب مصر، محمد أبوالعلا، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيس بوك اليوم إنه تلقي تقريرا طبيا من الجهاز الطبي لنادي آرسنال يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب المصري في الغابون لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات الفريق اللندني.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه 1-0 على ضيفه منتخب أنجولا في بداية مشواره بالمجموعة الأربعاء، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف منتخب ليبيا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2-1 على ضيفه منتخب الغابون بنفس الجولة.

أخبار تهمك

مبابي يطيح بنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

01:06 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements