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تعليق جريزمان على رحيله عن برشلونة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يشعر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بسعادة لعودته لناديه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من برشلونة، في الوقت الذي سيبكون فيه المدرب الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني هو الفائز الأكبر في حال نجح في اعادة اللاعب لمستواه.

ونجح أتلتيكو مدريد في التعاقد مع جريزمان في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي انتقل فيه لاعبه ساؤول نيجويز إلى تشيلسي الإنجليزي، ليفتح مساحة أمام مدربه سيميوني لإضافة أسم آخر للتشكيل.

وأبدى جريزمان حزنه لعدم خوضه العديد من المباريات في ملعب "كامب نو" بحضور العديد من الجماهير خلال فترته في برشلونة، في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأوضاع بصفة عامة بما في ذلك كرة القدم .

وجاءت تلك الرسالة في وداعه لجماهير برشلونة، أمس الأربعاء، لكنه اليوم الخميس أكد على تطلعه للتحدي القادم.

وقال جريزمان عبر موقع "تويتر للتواصل الاجتماعي: "أتطلع قدما للعودة إلى بيتي"، وذلك تعليقا على إعلان أتلتيكو مدريد عن ارتداء جريزمان للقيمص رقم ثمانية خلفا لساؤول المنتقل إلى تشيلسي.

وانضم جريزمان إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة بشكل مبدئي، مع شرط الزامي بالتعاقد معه مقابل 40 مليون يورو، وذلك بعد أن قضى عامين فقط في "كامب نو"، حيث أنفق برشلونة مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد معه، وهي صفقة من ضمن صفقات أنفق فيها النادي الكاتالوني الكثير بدون أي مردود فني يذكر.

ولم يتمكن جريزمان من إظهار قيمته في كتالونيا، لكن سيميوني سيكون فائزا في حال نجح في إعادة اللاعب الفرنسي إلى مستواه المعهود.

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