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صلاح عبد الله: أنا زملكاوي من 60 سنة.. ونفسي أشوف للنادي بطولتين ورا بعض

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قال الفنان صلاح عبد الله، إنه يشجع نادى الزمالك منذ 60 عاماً، ويحب القلعة البيضاء بشكل كبير جداً.

وأشار خلال مكالمته في برنامج "مايحدث في مصر"، إلى أنه ليس مع التعصب الكروى ولكنه مع الأخلاق الرياضية.

واضاف: "جمهور الزمالك إخلاص فوق الوصف.. أنا زملكاوى منذ 60 سنة وكنت بقول شعار يا زمالك يا هندسة لعب وفن وهندسة".


وتابع"رغم قلة بطولات الزمالك إلا أن جمهوره يزيد يوماً تلو الآخر، نفسى ومنى عينى أنى أشوف بطولتين تلاتة ورا بعض".

واختتم حديثه، بالاشادة بفريق نادى الزمالك والضغوط التي تحملوها في أطول موسم كروى بالرياضة المصرية.

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