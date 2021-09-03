هنا الزاهد تكشف سبب إغماءها في تصوير مسلسل "النمر"

كشفت الفنانة هنا الزاهد، إنها تعرضت للإغماء داخل موقع تصوير مسلسل "النمر"، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد مع الفنان محمد إمام في منطقة "الصاغة".





وتابعت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي "قبلها بيوم كنت بصور في نفس المسلسل حتى الساعة السادسة صباحا، واستكملت يومي في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، واستمرت في التصوير لمدة 24 ساعة كاملة، فتعرضت للإغماء الساعة الثالثة عصراً.



وأضافت : "مكنتش أحب أني أكون مضغوطة، لكن المسلسلين كانوا في نفس الوقت، والزحمة كانت حلوة، والسنة دي كانت من أجمل السنين اللي مرت عليا في الشغل، حتى في الإعلان كان جميل أوي".