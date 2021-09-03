مارسيليا يتعاقد مع نجم منتخب المغرب

انضم المغربي أمين حارث لاعب وسط فريق شالكه الهابط من الدوري الألماني (بوندسليجا) الموسم الماضي، لصفوف مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حسبما أعلن الناديان اليوم الخميس.





وبات اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، عاشر لاعب يضمه مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث وصفه بأنه عنصر هجومي إضافي في الفريق.





ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة، كما أن مارسيليا ليس لديه خيار التعاقد مع اللاعب بشكل دائم في عام 2022.





ويمتد عقد حارث مع شالكه حتى عام 2024، لكن ناديه يأمل في بيعه العام المقبل بسبب الضائقة المالية، حيث يتوقع النادي الألماني أن تكون ظروف سوق الانتقالات أفضل.





وقال روفين شرودر المدير الرياضي بنادي شالكه: "أحد الجوانب الإيجابية في ذلك الأمر هو أننا سنوفر الكثير من الأموال من خلال الإعارة".





وأضاف: "نحن نضع في الاعتبار أيضا تطور قيمته السوقية بافتراض أنه سيقضي موسما بشكل منتظم في فريق أوروبي، بحيث يمكننا أن نعرضه في سوق الانتقالات الصيف المقبل التي نأمل في أن تكون أقل تأثرا بكورونا".





حارث هو اللاعب رقم 30 الذي يغادر شالكه هذا الصيف، وكان قد انضم إلى النادي قادما من نانت في عام 2017 وشارك في 102 مباراة بالدوري الألماني (بوندسليجا).



