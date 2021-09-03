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مفاجأة حول مستقبل كارتيرون مع الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
تواصل مسئولو نادي الزمالك، مع حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل الحديث عن مستقبله.

يأتي ذلك بعدما تلقى المدير الفني الفرنسي، عرضًا من نادي الوحدة الإماراتي، في الساعات الماضية.

وكيل أعمال كارتيرون، أكد لإدارة نادي الزمالك، أنه لا يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن المدير الفني لديه إصرار على قيادة الفارس الأبيض لحصد جميع الألقاب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حقق لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي 2020-2021.

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