Advertisements

موعد عودة مصطفى محمد للمشاركة مع مصر أمام الجابون

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
تغادر بعثة المنتخب الوطني المصري، عصر اليوم الجمعة، متجهة إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، عقب خوض تدريب خفيف على ملعب الدفاع الجوى يشارك فيه مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركى عقب وصوله للمعسكر.

وكشف طارق مصطفى في تصريحات صحفية، أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة ولديهم إصرار كبير على العودة من الجابون بنقاط المباراة الثلاث والحفاظ على صدارة المجموعة قبل مواجهتى ليبيا والتي تعد النقطة الفاصلة في مشوار المنتخب في الانفراد والتربع على رأس المجموعة.

وأضاف المدرب العام للمنتخب أن مصطفى محمد انضم لمعسكر المنتخب، ومن المقرر أن يخوض أول تدريب اليوم ومشاركته في المباراة حسب جاهزيته فنيا.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جريزمان على رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 12 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

فاتي وبيدري يحسمان مستقبلهما مع برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements