برشلونة يضع شروط استمرار كومان

حددت إدارة نادي برشلونة الإسباني، شروطها لاستمرار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





وكان المدرب الهولندي، تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الصيف الماضي، إلا أنه لم ينجح في قيادة فريقه إلى ما هو أبعد من المركز الثالث في الدوري الإسباني.





وأشارت إذاعة "كادينا سير"، أن إدارة برشلونة، أبلغت المدرب بضرورة حصد لقب الدوري الاسباني الممتاز، الموسم الجديد، حتى يستمر لموسم ثالث.





ويهدف كومان إلى جلب المزيد من اللاعبين الشباب التابعين لأكاديمية لا ماسيا، إلى الفريق الأول هذا الموسم.





وحتى إذا تم تحقيق هذه الأهداف الصعبة، فلن يُعرض على كومان، سوى تمديد عقده لمدة عام إضافي فقط، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي صيف العام المقبل.



