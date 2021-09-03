مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

يبقى إيدين هازارد نجم ريال مدريد أمام خطر مزدوج، يهدد استمراره في صفوف الفريق الملكي.





ووفقاً لما ذكرته صحيف"ماركا" الإسبانية، أنه حال نجح الملكي في التعاقد مع "كيليان مبابي" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سواء في يناير المقبل أو بنهاية الموسم الجاري، فإن استمرار هازارد في صفوف الملكي سيكون محل شك كبير.





وأضافت أن النادي لم يستفيد حتى الآن من خدمات هازارد منذ انتقاله في صيف 2019 قادما من تشيلسي بسبب إصاباته الكثيرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه مع تبقي ثلاثة مواسم في تعاقد هازارد ضمن صفوف الميرينجي، فإن مشكلة هازارد لا تقتصر فقط على الصفقة المحتملة بوصول مبابي، بل الانطلاقة القوية لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتسجيله 3 أهداف في أول 3 جولات من الليجا.





وكان النادي المدريدي حاول التعاقد مع كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان تمسكت باللاعب رغم وصول عرض مالي مغر يتجاوز 160 مليون يورو.



