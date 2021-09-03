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موعد مشاركة صفقات الأهلي الجديدة في التدريبات

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية، عن موعد انتظام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، في التدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن بيرسى تاو ولويس ميكيسوني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديدين، سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولى، عقب عودة لاعبى الفريق الأحمر للتدريبات استعدادًا للتحضير للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للفريق سوف يضع لهما برنامجًا تأهيليًا لتجهيزهما بسبب ابتعادهما عن المشاركة فى الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، مقابل 1.8 مليون يورو بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب بقيمة 1.1 مليون دولار، بعقد يمتد حتى 4 سنوات.

فيما وقع الأهلي مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، قادمًا من سيمبا التنزانى في صفقة كلفت النادى 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب 450 ألف دولار سنويًا، بعقد يمتد حتى 4 سنوات.

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