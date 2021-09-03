المصري يطلب مهاجم بيراميدز

يستهدف مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، التعاقد مع كريم الطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ودخل مسئولو المصري البورسعيدي في مفاوضات مع إدارة بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات كريم الطيب، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.





ويسعى المصري لضم مهاجم بيراميدز، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد رحيل أحمد جمعة، الذي انضم إلى صفوف إنبي، فضلاً عن تمسك النيجيري أوستن أموتو، بالرحيل عن الفريق.





يُذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل أحمد علاء مدافع النادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وإسلام المزين مدافع الحمام المطروحي لمدة 4 مواسم.



