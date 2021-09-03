الإنتر يستهدف تجديد عقد نجوم الفريق

يستهدف نادي انتر ميلان الإيطالي تجديد عقود بعض لاعبيه الأساسيين وتعديل رواتبهم للإبقاء عليهم داخل صفوف النادي في الفترة المقبلة بعد اتفاقه على تمديد عقد المهاجم لاوتارو مارتينيز.





وسيوقع مارتينيز على العقد الجديد، عقب عودته من فترة التوقف الدولي، للمشاركة مع منتخب بلاده الأرجنتين.





وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن إنتر ميلان يُخطط لعقد جلسات مع مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، ستيفان دي فري وميلان سكرينيار، لمناقشة تمديد عقودهم والتعديلات الاقتصادية في رواتبهم.





وأضاف: "التجديد مع أهم لاعبي الفريق، يمكن أن يكون إشارة مهمة للنيراتزوري، والذي أتى من فترة مضطربة ماليًا".



