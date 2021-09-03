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الكويتية مي العيدان تثير الجدل بعد فضحها للثنائي سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


علّقت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ على خبر انفصال الفاشينيستا الكويتية ​سارة الكندري​ عن زوجها ​أحمد العنزي​، وقد نشرت مي فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لأحمد العنزي، مشيرة الى ان موضوع الإنفصال عبارة عن تمثيلية.

وعلّقت مي بالقول: "طبعا لان السالفه تمثيليه وتوقعوا بعد ١٠ ايام بيقولون انهم ارجعوا لبعض لانهم يحبون بعض وعشان بنتهم ولا عزاء للاغبياء اللي صدقوهم".

وكانت سارة الكندري قد عقبت على خبر طلاقها من زوجها أحمد العنزي وذلك في مقطع فيديو تحدثت فيه إلى متابعيها في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، وجرى تداوله على نطاق واسع، قائلة: إن "أحمد العنزي"، لازال زوجها، وإنه تسرع في الإعلان عن أمر انفصالهما، كونهما لم ينفصلا بعد بشكل رسمي".

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