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"الزراعة": ننفذ مشروع الدلتا الجديدة بأحدث الوسائل العلمية (فيديو)
الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة للتوسع في الأنشطة الزراعية بشكل رأسي، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُنفيذ بأحدث الدراسات والأبحاث العلمية.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القطاع الزراعي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري والاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن شبكة الطرق التي تنفذها الدولة كانت النواة الحقيقية لتعمير هذه المنطقة، موضحًا أن المساحة التي سيتم زراعتها في إطار مشروع الدلتا الجديدة تعادل ما يقرب من 15% من المساحة المزروعة في مصر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنطقة تصلح لزراعة جميع السلع الغذائية المهمة، مشيرًا إلى أنها من أجود أنواع الأراضي في مصر ويتم إعادة تصنيف تربة مشروع الدلتا الجديدة لتحديد أنسب تركيب محصولي لكل منطقة.