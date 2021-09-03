Advertisements

"الزراعة": ننفذ مشروع الدلتا الجديدة بأحدث الوسائل العلمية (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة للتوسع في الأنشطة الزراعية بشكل رأسي، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُنفيذ بأحدث الدراسات والأبحاث العلمية.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القطاع الزراعي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري والاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن شبكة الطرق التي تنفذها الدولة كانت النواة الحقيقية لتعمير هذه المنطقة، موضحًا أن المساحة التي سيتم زراعتها في إطار مشروع الدلتا الجديدة تعادل ما يقرب من 15% من المساحة المزروعة في مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنطقة تصلح لزراعة جميع السلع الغذائية المهمة، مشيرًا إلى أنها من أجود أنواع الأراضي في مصر ويتم إعادة تصنيف تربة مشروع الدلتا الجديدة لتحديد أنسب تركيب محصولي لكل منطقة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة مشروع الدلتا محمد القرش

أخبار تهمك

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابس ووقوع إصابات

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ يوم

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ حوالي 12 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتفوق على بيراميدز ويحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد بدء حصاد الأرز بحقول سهل الطينة

وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب المنيا "صور"

متحدث الري: تحرير محاضر للمخالفين في زراعة الأرز

ارتفاع حجم المساحة المنزرعة من القمح.. المتحدث باسم وزارة الزراعة يكشف التفاصيل

"الزراعة": 7% زيادة في المساحة المخصصة للقمح هذا العام

الزراعة: الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجمه إلى الزمالك

12:02 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements