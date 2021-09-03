"الزراعة": "الدلتا الجديدة" تصلح لإنتاج جميع السلع الغذائية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديد يستهدف فيها زراعة مليوني فدان، منها مليون فدان للإنتاج الزراعي خلال عامين، موضحًا أن المشروع يضمن توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 15 %، وأخرى غير مباشرة.





وأضاف القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مشروع الدلتا الجديد يحقق الاكتفاء الذاتي ويحافظ على الأمن القومي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري والاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن شبكة الطرق التي تم تنفيذها كانت النواة الحقيقية لتعمير هذه المنطقة، لافتا أن المساحة التي سيتم زراعتها في إطار مشروع الدلتا الجديدة تعادل ما يقرب من 15% من المساحة المزروعة في مصر.



