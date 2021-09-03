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ممثلة لبنانية تسخر من الأوضاع في لبنان وتقارنها بفنلندا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 05:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


سخرت الممثلة ال​لبنان​ية ​كارلا بطرس​، من الأوضاع بوطنها لبنان، ونشرت صورة تكشف القواعد من أجل السلامة المرورية في صفحتها الرسمية بأحد مواقع للتواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة غزلاناً بقرون مطلية بلون فوسفوري يجعلها تتوهج في الليل في ​فنلندا​ وذلك تفادياً للحوادث المرورية وتقليل صدم ​الغزلان​.

وقارنت كارلا بين هذا البلد الأوروبي وبما يحدث عندنا في لبنان في ظل طرق غير مجهزة منذ زمن بعيد،وسرعة زائدة وعدم إضاءة الشوارع، الذي يؤدي كل يوم إلى حوادث مرورية يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء.

فكتبت في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة على الصورة :"متل عنا نحنا بيخبصو الانسان و بيضلو رايحين خلصت الانسانية".

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